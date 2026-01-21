Salvatore Pisani racconta il Covid-19 nel suo libro “Un’altra pandemia”

“Un’altra pandemia” diario di epidemiologo è scritto dal medico Salvatore Pisani e sarà presentato sabato alla libreria Flaccavento di Ragusa di via Mario Rapisardi nel centro storico della città capoluogo sabato alle ore 28. Converserà con l’autore il giornalista e storico Saro Distefano. La lettura di alcuni brani tratti dal libro è curata da Francesca Pisani. “Un’altra pandemia” è l’unico diario sulla pandemia da Covid-19 pubblicato da un epidemiologo in Italia. Racconta uno dei momenti più difficili vissuti da nord a sud in una penisola in ginocchio per una pandemia improvvisa e dai lati oscuri e soprattutto mai dimenticata per i tanti morti che ha registrato.

