Sai che a Ragusa c’è una Cacioteca Regionale? Ecco come sta tornando a nuova vita

A Ragusa esiste una struttura unica nel suo genere: la Cacioteca Regionale del CoRFiLaC, un vero e proprio polo dedicato alla cultura e alla storia dei formaggi siciliani. E ora sta vivendo una nuova fase grazie a un importante intervento di ristrutturazione, che permetterà alla città di valorizzare ancora di più le proprie eccellenze casearie.

L’iniziativa si inserisce inevitabilmente nel percorso di promozione di Ragusa come “Città del Formaggio”, riconoscimento che mette in luce le tradizioni locali e la qualità dei prodotti del territorio. I lavori di restauro, finanziati dalla Regione con un importo di 798.641,20 euro, sono stati avviati ad aprile 2025 e prevedono interventi strutturali e adeguamenti normativi per rendere la Cacioteca moderna, funzionale e pronta ad accogliere visitatori e attività culturali.

Durante i lavori, sono emerse alcune evenienze tecniche impreviste, che hanno richiesto una perizia di variante, attualmente in fase di valutazione regionale. Nonostante questo, la ristrutturazione procede e la Cacioteca dovrebbe tornare operativa entro la fine dell’anno, pronta per ospitare mostre, eventi e percorsi didattici dedicati al mondo dei formaggi.

Una volta completata, la Cacioteca non sarà solo un luogo espositivo: diventerà un vero e proprio polo culturale e didattico, dove approfondire storia, tecniche e curiosità sulla produzione casearia ragusana, contribuendo anche a sostenere il turismo gastronomico nel territorio.

Grazie all’impegno del CoRFiLaC e dell’Amministrazione Comunale, Ragusa si prepara così a offrire un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione di un patrimonio unico, tra tradizione, cultura e innovazione.

Ragusa città del formaggio: un riconoscimento e un anno di valorizzazione

Ragusa ha recentemente ottenuto il titolo nazionale di “Città del Formaggio 2026”, un riconoscimento conferito dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio (ONAF) che celebra la città come simbolo della cultura casearia siciliana e italiana, con particolare riferimento alla tradizione del Ragusano DOP e della filiera lattiero‑casearia che caratterizza il territorio ibleo.

Il progetto “Ragusa Città del Formaggio” ha ufficialmente preso il via con una cerimonia di inaugurazione nella quale istituzioni, produttori e rappresentanti del settore agroalimentare si sono ritrovati per avviare un percorso di valorizzazione delle eccellenze casearie e dell’intera filiera territoriale.

L’iniziativa non si limita al singolo formaggio, ma intende promuovere l’intero sistema di produzione locale, le imprese agricole, la cultura del gusto e le tradizioni legate al latte e al formaggio, coinvolgendo anche altre eccellenze gastronomiche e produttive del territorio degli Iblei.

