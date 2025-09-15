Sabbia dall’area esterna al porto di Pozzallo per il ripascimento del litorale di Santa Maria del Focallo

Buone nuove che arrivano da Palermo dove l’Amministrazione Leontini, dopo un confronto con il Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia Sergio Tumminello, ha raggiunto un accordo sulle procedure di ripascimento dall’erosione costiera che caratterizza il tratto di spiaggia da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza. Accordo e chiarezza anche dopo anni di incertezze e dopo la realizzazione di un primo intervento con barriere frangiflutto. “Anni di difficoltà procedurali, cambio di titolarità tra il Comune e la Regione, contenziosi e impedimenti – spiega il sindaco Innocenzo Leontini – sembra sia arrivato il momento di svolta per avviare la seconda fase del progetto finalizzato a contrastare il fenomeno di erosione lungo la fascia costiera di Santa Maria del Focallo e per avviare la fase di ripascimento cioè ripristinare con l’apporto di nuova sabbia le zone oggetto di erosione”.

In cosa si basa l’accordo raggiunto a Palermo.

L’area di prelievo della sabbia sarà all’esterno del Porto di Pozzallo, scelta più ovvia, meno dispendiosa e su materiale certamente compatibile visto che è sotto gli occhi di tutti che la sabbia erosa sul nostro litorale va a depositarsi nell’area portale di Pozzallo – proseguono il primo cittadino e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Dibenedetto – uno dei problemi è stato quello della caratterizzazione della sabbia da integrare. Sembra che prima la sabbia doveva essere prelevata in aree della Sicilia molto distanti dalla nostra, ovviamente con ingenti costi di trasporto. Di parte con l’avvio degli esami di caratterizzazione dei sedimenti affidato all’ARPA e con la nomina di una Commissione che gestirà l’iter da ora in poi, creando un taglio con il passato. Siamo riusciti a reperire altri 700.000 euro che potrebbero servire ad integrare l’eventuale insufficienza di fondi che paga un progetto appaltato nel 2019. Promotore di questo incontro a Palermo il deputato Riccardo Gennuso che ha assunto l’impegno a vigilare sul prosieguo dell’iter.”

