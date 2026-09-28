Rosy Ficili medaglia d’oro al Trofeo Italia Esordienti A Judo Sicilia.

di Pinella Drago – Per la Koizumi Scicli, nelle gare per il Trofeo Italia Esordienti A Judo Sicilia disputate nei giorni scorsi alla PalaRescifina di Messina, è arrivato il successo con Rosy Ficili, – 40 kg, che ha conquistato la medaglia d’oro dopo una splendida prestazione. Il gradino più alto del podio è giunto al termine di una gara combattuta, affrontata con grande determinazione. Nel corso delle gare per il Gran Premio Giovanissimi sono scesi sul tatami Loris Carcarello, autore di una buona prova e di un’importante esperienza di gara, ed Andrea Azzarelli, protagonista di una gara superlativa, dimostrando carattere, grinta e ottime qualità tecniche. “Complimenti a tutti i nostri ragazzi per l’impegno e la passione dimostrati – commentano dalla società sciclitana – un ringraziamento speciale al Maestro Maurizio Pelligra ed a tutto lo staff tecnico della Ecodep Koizumi Judo, per il prezioso lavoro quotidiano, la preparazione e il supporto ai nostri atleti. Un grazie particolare ai nostri sponsor”.

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