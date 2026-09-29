Rosolini piange Alessio, morto a soli 22 anni. Il sindaco: “Non si può spegnere una vita quando c’è ancora un futuro da scrivere”

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Rosolini è scossa dalla morte di Alessio, un giovane di appena 22 anni. Una notizia che ha suscitato profondo dolore nella comunità e sulla quale è intervenuto anche il sindaco Giovanni Spadola, affidando ai social un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia del ragazzo.

“Non si può morire così giovani. Non si può spegnere una vita quando davanti ci sono ancora sogni da realizzare, strade da percorrere, abbracci da vivere e un futuro ancora tutto da scrivere”, scrive il primo cittadino.

Spadola, anche a nome dell’amministrazione comunale e della città di Rosolini, esprime la propria vicinanza alla nonna, alla famiglia e alle persone care ad Alessio. Un pensiero particolare viene rivolto anche al padre Santino, che, secondo quanto riferisce il sindaco, “in queste ore sta vivendo a sua volta una drammatica prova”.

L’appello del sindaco ai giovani

Nel suo messaggio il sindaco si rivolge direttamente ai ragazzi della città, trasformando il cordoglio in un invito a non dare per scontato il tempo: “Vivete, amate, inseguite i vostri sogni, state accanto alle persone che vi vogliono bene, la vita è un dono fragile e prezioso”.

Poi l’ultimo saluto ad Alessio, affidato a poche parole: “Che la terra ti sia lieve. E che il tuo sorriso rimanga per sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto”.

Una morte a soli 22 anni che lascia sgomenta Rosolini e quanti conoscevano il giovane. Nel messaggio del sindaco non vengono indicate le circostanze del decesso, ed è quindi opportuno, al momento, fermarsi alla notizia e al dolore espresso dalla comunità

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