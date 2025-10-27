Rosaria compie 111 anni: é la nonna più longeva di Sicilia. Festa grande a Ragusa

Una torta a forma di “111”, applausi, abbracci e tanti sorrisi. Oggi pomeriggio Ragusa ha festeggiato un compleanno davvero eccezionale: quello della signora Rosaria Martorana, che ha raggiunto il traguardo dei 111 anni, diventando la persona più anziana di tutta la Sicilia e tra le dieci più longeve d’Italia. Un’età che da sola racconta un secolo di vita, di esperienze e di memoria collettiva, ma che, nel suo caso, è accompagnata da un’energia e una simpatia che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La festa si è svolta nei locali della Casa di riposo “Casa Insieme” di Ragusa, in viale delle Americhe, dove la signora Rosaria vive da tempo. Una struttura che è diventata per lei una vera seconda casa: non solo un luogo di cura, ma una comunità affettuosa e accogliente, guidata da Giovanni Di Mauro, Claudio Di Mauro e Vanessa Spataro, dove operatori e ospiti si sentono parte di una grande famiglia.

Alla cerimonia, organizzata con grande calore e partecipazione, hanno preso parte le autorità cittadine: il sindaco Peppe Cassì, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa, il suo geriatria dottor Giuseppe Fazio, padre Filippo Bella della parrocchia dell’Annunziata, i vertici dell’Asp di Ragusa, e numerosi rappresentanti del mondo civile, tra cui Gianna Miceli, presidente della Consulta femminile di Ragusa. Tutti, tra cui tanti nipoti e pronipoti ma anche un po’ della comunità del quartiere, hanno voluto stringersi attorno a Rosaria per festeggiare questo traguardo così raro e straordinario.

Il momento è stato intenso, ma anche allegro e conviviale. Nonostante l’età, la signora Rosaria ha dimostrato ancora una volta di avere uno spirito vivace, ironico e una personalità forte: “Tiene tutti sulle spine!”, scherzano gli operatori della struttura, raccontando di come riesca ancora a dettare i ritmi delle sue giornate con carattere e decisione, senza mai lasciarsi sovrastare da nulla e da nessuno. “È una donna dolcissima ma con una tempra incredibile – spiegano – e noi la adoriamo. In questi anni è diventata il cuore della casa, un punto di riferimento per tutti”. Ancora oggi ricama e cuce, una passione mai passata.

L’affetto, infatti, era palpabile. Tra il personale sanitario e la signora Rosaria si è creato un legame profondo, quasi familiare. Gli operatori la accudiscono con dedizione e affetto, e lei, con il suo sorriso e la sua ironia, ricambia con una vivacità che sorprende ogni giorno. Anche i familiari, presenti alla cerimonia, hanno partecipato con emozione, commossi nel vedere quanta gioia e partecipazione abbia suscitato la festa.

Il sindaco Cassì ha consegnato una targa commemorativa a nome della città, ricordando come la signora Martorana rappresenti un simbolo di longevità e forza per tutta la comunità ragusana. Anche il vescovo La Placa ha voluto portare un dono e una benedizione speciale, sottolineando come il segreto della lunga vita di Rosaria sembri essere racchiuso nella sua serenità d’animo e nella capacità di affrontare ogni giorno con il sorriso.

Il pomeriggio si è concluso con il taglio della grande torta a forma di “111” e con il canto corale di “Tanti auguri”, tra applausi e lacrime di emozione. “È stata una festa bellissima, partecipata, piena di calore umano – raccontano dalla direzione della struttura –. Siamo felicissimi di come la signora abbia reagito, era radiosa e felice. Per noi vederla così è il regalo più bello”.

Rosaria Martorana, nata nel 1914, ha attraversato due guerre mondiali, la monarchia e la repubblica, la nascita della televisione e l’era digitale. E oggi, con i suoi 111 anni portati con fierezza, è il simbolo vivente di una generazione che ha conosciuto sacrifici, ma anche la forza di ricominciare sempre.

Un esempio di tenacia e amore per la vita. Un esempio per tutti. Bellissimo il selfie con tanto di cornice e con il pollice in alto in segno di felicità. Ed allora per Rosaria augurissimi anche dalla redazione di Ragusaoggi e come si dice in questi casi, 100 ancora di questi giorni.

