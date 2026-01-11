Ritmi alti e buone percentuali, la Virtus batte Rende 100-87. In campo anche la solidarietà

di Giada Drocker – Ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B interregionale. Inizia a razzo al Virtus con Brown che realizza 9 punti in fila con due bombe e un canestro con libero aggiuntivo. Dopo 4 minuti di gioco i padroni di casa conducono con un pesante +12. Ma dal time out chiamato da coach Carbone, Rende si mette in palla e con Cagnacci, (saranno suoi 11 dei 27 realizzati nel primo quarto dalla Bim Bum Basket) e capitano Boccasavia non solo riporta in partita Rende ma arriva al sorpasso con un parziale di 9 a 0 in due minuti di gioco. Il finale del tempino vede Adeola rimettere i conti in favore di Ragusa aiutato da Tumino che si prende carico della difesa su Cagnacci. La seconda frazione riparte dal +2 per Ragusa. Lanzi e Cardinali iniziano a infilare dalla lunga distanza e dall’altra parte Petuendju con il “solito” Cagnacci e Cavalieri, ricuce ogni strappo che la Virtus tenta. Da -5 a metà della frazione, Rende recupera fino al -1. Poi time out Ragusa e Lanzi, Cardinali e Fabi portano un allungo efficace, complice le percentuali della Bim Bum Basket che calano; per 4 minuti la squadra ospite non riesce a trovare la via del canestro. La Virtus invece fatica sotto le plance e nel pitturato; le percentuali dall’arco grande compensano. Si va al riposo grande con i padroni di casa in vantaggio di 12 lunghezze, 54-42.

Al rientro dal riposo grande la difesa a zona di Ragusa blocca l’attacco di Rende; recuperi e transizione, la Virtus prende il largo e in tre minuti di gioco si porta sul +21 con Fabi, Adeola e Peterson. I ritmi elevatissimi sembrano sfiancare Rende che ha due sole rotazioni (in panchina due giovanissimi classe 2010 che entreranno in campo solo a un minuto dalla fine del match); Ragusa alterna la difesa continuando a mettere pressione. A 1’50” dal fischio che porta alla conclusione del terzo quarto, la Virtus è a +22. Solo Boccasavia e Cagnacci riescono a rosicchiare qualche punto fino al – 16 che chiude la frazione con i padroni di casa che conducono 81 a 65. Nell’ultima frazione, non molto da segnalare, finisce 100 a 87. Ragusa gioca sul velluto per l’ultimo tempo, permettendosi di sprecare qualche occasione e cedere qualcosa in difesa. Quattro scatoloni di pupazzetti e orsacchiotti sono stati donati dai bambini che hanno assistito al match; andranno a bimbi meno fortunati. E’il Teddy bear day, lancio in campo al primo canestro.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Bim Bum Basket Rende 100-87

Parziali: 29-27; 27-15 (56-42); 25-23 (81-65); 19-22 (100-87)

Ragusa: Cantone, Brown 24, Cardinali 10, Piscetta 8, Fabi 16, Tumino 6, Adeola 20, Guastella, Peterson 5, Lanzi 11. All.: Di Gregorio

Rende: Gagliardi, Usai 6, Cavalieri 13, Cerchiaro, Tarozzi 2, Boccasavia 18, Cagnacci 26, Schifeo, Petuendju 22. All.: Carbone

Arbitri: Luca Beccore di Messina e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

[image: image.png]



© Riproduzione riservata