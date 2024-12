Ritirate 5 patenti, 6 persone trovate in stato d’ebbrezza e 75 punti decurtati: i controlli della polizia stradale

Ritirate 5 patenti di guida, 6 persone alla guida in stato di ebbrezza, due senza cinture di sicurezza allacciate, due autovetture non revisionate. Percentuale altissima di infrazioni sul totale dei controlli. Pugno di ferro da parte della Polizia Stradale sui controlli legati alla circolazione dei veicoli in provincia di Ragusa. Durante il servizio del fine settimana sono stati controllati 17 veicoli e 29 persone. Complessivamente, sono stati decurtati 75 punti dalle patenti dei soggetti sanzionati.

Il controllo rientra in un ampio programma di interventi preventivi mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale nella provincia di Ragusa, con futuri servizi programmati su tutte le principali arterie viarie.

© Riproduzione riservata