Rilasciato l’attore Can Yaman dopo arresto in Turchia. Ecco quella volta quando venne a Ragusa

L’attore turco Can Yaman è stato rilasciato questa sera dalla polizia di Istanbul, dopo essere stato fermato nell’ambito di un’indagine su consumo di sostanze stupefacenti e prostituzione. Yaman era stato arrestato poco dopo la mezzanotte in un night club insieme ad altre sei persone, nell’ambito di un’operazione che nelle ultime settimane ha coinvolto diversi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul.

Secondo quanto riportano i media turchi, l’attore ha svolto una serie di test presso l’Istituto di medicina forense per verificare eventuali assunzioni di droghe e ha risposto alle domande della polizia. L’indagine riguarda accuse di possesso di droghe per uso personale.

Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, è noto in Italia per serie televisive di successo come Viola come il mare, dove tra il 2022 e il 2024 ha interpretato l’ispettore capo Francesco Demir, e recentemente protagonista della miniserie Rai Sandokan e della serie Il Turco. La sua popolarità nel nostro Paese è rafforzata anche dal suo impegno sociale e dalle apparizioni in spot pubblicitari, oltre che dal suo fascino mediatico che lo ha reso protagonista di vari gossip.

Il ricordo di Ragusa

Ma molti ricordano anche un Can Yaman più vicino a noi: nel 2023, l’attore era stato a Ragusa, ospite della città con la sua associazione Can Yaman for Children, impegnata a sostenere bambini e adolescenti nel sistema sanitario pubblico e a raccogliere fondi per il sociale. Durante la visita, Yaman aveva passeggiato per il centro storico di Ibla, incontrato studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta e partecipato a eventi pubblici, dimostrando un lato umano e concreto oltre alla notorietà internazionale.

Quel passaggio in Sicilia aveva lasciato un segno nella comunità locale, che lo aveva accolto con entusiasmo e curiosità, testimoniando come il celebre attore turco fosse anche impegnato nel sociale e attento alle cause umanitarie, ben oltre i riflettori delle serie tv.

Con il suo rilascio in Turchia, Can Yaman torna così libero dopo ore di tensione, mentre i fan in tutto il mondo seguono con attenzione la vicenda. Per Ragusa resta il ricordo di un ospite capace di unire fama, fascino e attenzione alle cause sociali locali.

