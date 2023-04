Can Yaman a Ragusa

L’attore e modello di origine turca, Can Yaman, è attualmente in Sicilia con la sua associazione Can Yaman for Children e da ieri si trova a Ragusa. Una foto avente sfondo lo splendido panorama di Ibla prima di far fede a una serie di impegni previsti in questi giorni.

L’obiettivo dell’Associazione Can Yaman for Children si propone di raccogliere fondi, assistere e sostenere bambini e adolescenti nel sistema sanitario pubblico, cercando di risolvere problematiche relative al disagio sociale.

GLI IMPEGNI A RAGUSA

Stamani, Can Yaman sarà all’istituto tecnico commerciale Fabio Besta di Ragusa e poi in serata sarà ospite presso una nota discoteca della provincia di Ragusa. Can Yaman è noto al pubblico italiano per aver interpretato diversi ruoli attoriali, essere stato testimonial pubblicitario in alcuni spot ed essere stato l’anno scorso al centro del gossip per aver avuto un flirt con Diletta Leotta. Tuttavia, l’attore risulta particolarmente amato non solo per la sua fisicità, ma anche per il suo notevole impegno sociale.