Sandokan arrestato: fermato l’attore Can Yaman in un’operazione antidroga

Notte di tensione a Istanbul dove l’attore turco Can Yaman, molto noto in Italia per le sue serie tv di successo tra cui Sandokan, e l’attrice Selen Gorguzel sono stati tra le sette persone fermate durante un’operazione antidroga condotta dalle autorità locali. L’intervento ha coinvolto la perquisizione di nove locali notturni, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato dai media turchi, Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati portati presso l’Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, come da prassi nelle indagini di questo tipo. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario, né confermato eventuali accuse specifiche nei confronti dei due attori.

L’impatto della notizia sui fan italiani e internazionali

La notizia ha subito fatto il giro dei media e dei social network, suscitando grande sorpresa tra i fan italiani e internazionali di Can Yaman. L’attore, amatissimo in Italia per i suoi ruoli televisivi, si trova ora al centro di un’indagine che potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sull’immagine pubblica. Selen Gorguzel, anch’essa figura nota del panorama televisivo turco, condivide con Yaman la stessa attenzione dei media in merito a questa vicenda.

