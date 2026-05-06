Due donne ferite in un incidente: lo scontro sulla strada Modica – Ispica

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che da Modica conduce in direzione di Ispica, nei pressi di Borgo Don Chisciotte.

L’incidente ha coinvolto Incidente ha coinvolto due autovetture, una 500 e una 500X. L’invasione della corsia opposta da parte di una delle due vetture sarebbe all’origine dello scontro che, per fortuna, non ha provocato feriti gravi. Le due donne che si trovavano al volante delle vetture sono state trasportate all’ospedale di Modica. Entrambi hanno ferite lievi. Il traffico è rimasto interrotto per un breve periodo e riaperto dopo l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

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