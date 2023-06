Can Yaman, dopo essere stato a Ragusa: “La Sicilia mi è rimasta nel cuore”

Il noto attore turco Can Yaman è stato al centro dell’attenzione dei media nelle ultime settimane grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva “Viola come il mare”. La fiction, ambientata in Sicilia e girata in parte a Palermo, ha ricevuto il prestigioso Premio Moige 2023, assegnato annualmente dal Movimento Italiano Genitori per valutare la qualità, la forma, i contenuti e i messaggi dei programmi televisivi, dei film, delle serie e delle pubblicità.

Can Yaman ha sottolineato l’importanza del premio vinto dalla serie sulla sua pagina Instagram, esprimendo la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto. L’attore turco, che interpreta il ruolo dell’ispettore capo della polizia Francesco Demir, è stato uno dei protagonisti della prima stagione della fiction, insieme alla giornalista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi.

Grande interesse da parte del pubblico

La notizia della conferma della seconda stagione di “Viola come il mare” ha entusiasmato i fan della serie, che hanno potuto apprezzare l’interpretazione di Can Yaman e dei suoi colleghi. La produzione ha confermato che gli esterni della fiction saranno girati ancora a Palermo, mentre gli interni verranno realizzati negli studi Videa di Formello, vicino Roma.

Ma la presenza di Can Yaman in Sicilia non riguarda solo la sua partecipazione alla serie televisiva. L’attore turco, infatti, ha girato il nostro Paese con la sua associazione Can Yaman For Children nell’ambito di un progetto benefico che lo scorso aprile lo ha visto tornare in Sicilia, a Ragusa. Durante la sua visita, Can Yaman ha dichiarato di avere un grande amore per la Sicilia, dove è stato accolto calorosamente dai tifosi.

La SIcilia nel cuore

Le vibrazioni di Palermo durante le riprese dell’anno scorso sono rimaste nel cuore di Can Yaman, che ha espresso la sua nostalgia per la città e per la fiction che l’ha vista protagonista. La presenza dell’attore turco in Sicilia ha suscitato grande interesse tra i suoi fan e ha contribuito a dar maggiore visibilità alla regione e alla città di Ragusa.

