Revenge porn e stalking a ex fidanzata: in due rinviati a giudizio

Rinviati a giudizio fratello e sorella per revenge porn, lui anche per stalking. Era accaduto a Vittoria nel 2021. Lui non si rassegnava alla fine della storia con la ex compagna e la tempestava di chiamate e messaggi, coinvolgendo anche la famiglia di lei, con la minaccia di divulgare immagini sessualmente esplicite che ritraevano la donna. Ma la minaccia era poi diventata concreta e queste immagini erano state effettivamente diffuse, senza il consenso della vittima che alla fine denunciò i fatti. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, ha rinviato a giudizio entrambi per revenge porn e lui anche per stalking. Il loro legale, l’avvocato Massimo Garofalo ha richiesto il rito abbreviato per entrambi, subordinato alla perizia psichiatrica per l’uomo che soffre di una patologia documentata. Il giudice ha nominato il perito Alberto Caputo a cui è stato affidato l’incarico di sottoporre l’uomo a perizia psichiatrica, aggiornando l’udienza a febbraio 2026 per sentire la relazione del perito.

