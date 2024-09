Reti inviolate tra Vittoria e Mazzarrone. I biancorossi di Rufini passano il turno

Allo stadio comunale di Mazzarrone, al quartiere Cucchi, Mazzarrone e Vittoria fanno zero a zero. La gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia finisce a reti inviolate.

Il risultato dell’andata (4-0 per il Vittoria) aveva già condizionato il risultato. Il passaggio del turno per i biancorossi appariva scontato. Ciò nonostante le due squadre hanno onorato il campo e hanno giocato in scioltezza una gara che ha permesso ai due allenatori, Danilo Rufini e Samuele Costanzo, di provare alcuni schemi e alcuni giocatori in vista dell’avvio del campionato, previsto per domenica prossima.

Vince il fair play

Nel doppio confronto tra le due squadre c’è un altro vincitore: è il fair play. Le due squadre si sono impegnate in un rapporto di cordialità e correttezza. Un segno: sia a Vittoria che a Mazzarrone la squadra ospite ha lasciato gli spogliatoi lindi e puliti. Nel calcio di oggi, un segnale non da poco.

Il Vittoria affronterà in casa la Nebros, formazione di Messina. Nel secondo turno viaggerà alla volta di Siracusa per affrontare il Real Siracusa.

