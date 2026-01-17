Reti inviolate nel derby ibleo fra Pro Ragusa e Scicli

di Pinella Drago – Uno 0-0 che fa conquistare, nella gara esterna con il Pro Ragusa nello stadio “Giovanni Biazzo”, un punto in classifica ad uno Scicli posizionato in piena zona play-out, due punti sopra il Frigintini. Il pari era il risultato al quale si guardava alla vigilia della gara dopo le serie negative delle ultime giornate. “Si è visto finalmente quello spirito da leoni cremisi che corremmo in tutte le partite – ha commentato il vice presidente Angelo Massari – al di là del risultato, la squadra ha lottato fino all’ultimo minuto su un campo difficile ed in un ambiente caldo, a tratti oltre i limiti della normale verve agonistica. Una prova di carattere e determinazione che lascia segnali positivi per il futuro. Adesso, però, bisogna subito voltare pagina: la testa vàa a sabato prossimo quando in casa non ci si potrà permettere passi falsi. Intanto, in settimana è atteso l’annunciio di un nuovo ed importante rinforzo per il reparto offensivo, un innesto che potrà dare maggiore peso e qualità al nostro attacco”. A “Giovanni Biazzo” di Ragusa s’è visto il gioco del gruppo che, alla vigilia, era stato auspicato oltre che dalla dirigenza anche e soprattutto dal tecnico Angelo Tasca. Il prossimo turno vedrà allo “Scapellato” l’arrivo del Città di Canicattini, squadra che lo Scicli aveva incontrato nell’andata incappando in una sconfitta (3-2 era stato il risultato in favore dei siracusani). Le foto sulla partita Pro Ragusa Scicli sono di Titi Guccione



© Riproduzione riservata