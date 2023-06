Restyling per Torre Cabrera a Pozzallo. Sopralluogo oggi per l’avvio dei lavori

Non più un sogno i lavori di restauro della Torre Cabrera, già Monumento nazionale, costruita nel 1429 come posto di avvistamento dei velieri pirata che puntavano ai magazzini del caricatore, pieni del grano raccolto nelle campagne della Contea di Modica ed imbarcato a Pozzallo per essere trasportato nei vari porti del Mediterraneo. Costo delle opere 4 milioni e 300mila euro arrivati, con decreto, dalla Regione. Stamattina il sopralluogo per l’avvio dei lavori già affidati e pronti ad iniziare. Presenti il sindaco Roberto Ammatuna, il Soprintendente ai beni culturali di Ragusa Antonio De Marco, l’assessore alla cultura Stella Morana, il titolare dell’impresa “AEmme” che si è aggiudcata l’appalto.

La somma finanziata dalla Regione è destinata a completare la struttura a due piani realizzata all’interno del bastione che la delimita.

Qui verranno restaurati i pavimenti, gli infissi ed parapetti con destinazione espositiva. Prevista la realizzazione di un sistema di scale e passerelle per consentire l’accesso al livello primo della Torre e al terrazzo. Prevista pure la pavimentazione degli ambienti al primo e secondo piano e la sostituzione degli infissi. L’intervento più importante prevede la demolizione degli ambienti adiacenti la Torre, precedentemente destinati ad attività commerciali e che sono ubicati di fronte al lato posteriore di piazza Madonnina. Questo intervento permetterà di costruire spazi funzionali al monumento come biglietteria, bookshop, servizi igienici e ambienti tecnici. “Con questi lavori potremo restituire alla città ed ai turisti la Torre Cabrera, attorno alla quale è nato e cresciuto l’agglomerato urbano di cui oggi ne è il simbolo – commenta il sindaco Ammatuna – la ditta aggiudicataria si è detta disponibile ad iniziare i lavori visto che il contratto è stato già firmato. In considerazione della piena stagione estiva ho chiesto di spostare la data di inizio dei lavori a settembre”.