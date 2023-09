Rendiconto 2022: a Vittoria maggioranza e opposizione ai ferri corti

Il consiglio comunale di Vittoria alle prese con l’approvazione del rendiconto finanziario 2022.

Bocciato due mesi fa dall’aula, il rendiconto di gestione dell’anno precedente, è arrivato nuovamente all’esame del consiglio comunale lunedì scorso, questa volta dopo essere passato al vaglio del commissario ad acta nominato dalla regione, Giovanni Cocco.

In aula, dopo un dibattito di due ore, si è deciso di rinviare l’approvazione per permettere di esaminare un documento presentato dalla consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia. La nuova seduta è stata fissata per il 30 settembre, data ultima fissata dal commissario Cocco per l’approvazione. Se il consiglio non dovesse approvare entro il termine stabilito, provvederà direttamente il funzionario incaricato dalla regione. Cocco, da parte sua, ha già espresso un parere positivo sul rendiconto presentato dal dirigente Giuseppe Sulsenti (e in precedenza dall’ex dirigente Alessandro Basile) e approvato dalla giunta guidata da Francesco Aiello. Anche i revisori dei conti hanno espresso un parere positivo.

Giuseppe Nicastro (Pd): “Opposizione irresponsabile, usa la forza per danneggiare la città”

Ma sui ritardi nell’approvazione del bilancio si registrano diverse prese di posizione. Giuseppe Nicastro, nel doppio ruolo di consigliere comunale del Pd e di membro della giunta Aiello, critica fortemente la scelta del consiglio di rinviare di qualche giorno l’approvazione del rendiconto.

“La solita opposizione continua a causare danni alla città e stavolta lo fa attraverso la mancata approvazione del rendiconto finanziario 2022, un mero atto tecnico/contabile” – afferma Nicastro – Questa è un’opposizione becera perché prima vota i motivi di urgenza dell’atto (rendiconto finanziario) ritenendolo appunto urgente dato che lo ha detto il commissario; poi, però, pensa di rinviare la seduta, quindi una ulteriore perdita di tempo e un continuo danno economico per il comune, tutto sulla pelle dei cittadini. Era stato lo stesso commissario a convocare un consiglio comunale d’urgenza per martedì sera in modo da approvare l’atto, ma l’opposizione, incurante delle conseguenze negative che ricadranno sulla città, se ne infischia e rinvia il consiglio per il 30 settembre, ultimo giorno utile. In consiglio comunale, purtroppo, abbiamo a che fare con una combriccola di partiti che, pur di andare contro il sindaco Aiello e l’amministrazione, sono disposti a mettersi proni dinnanzi alla Destra, appiattendosi completamente. Tutti insieme, in pratica, Mpa, movimenti civici, 5 Stelle e Italia Viva, appiattiti a destra. Ma al momento opportuno, saranno politicamente spazzati via da questa stessa destra a cui fanno da stampella”.

Nicastro critica anche la scelta dei cinque consiglieri che hanno lasciato la maggioranza, i tre confluiti in Mpa e quelli che hanno fondato il nuovo movimento civico “Vittoria e Scoglitti punto a capo”.

“Se non fossero stati candidati nella nostra coalizione, sarebbero già a casa – tuona Nicastro – Una opposizione irresponsabile e che usa la forza dei numeri per continuare a fare danni alla città, con il rischio di bloccare più di 5 milioni di euro di trasferimenti statali che darebbero una boccata di ossigeno alle casse comunali. Hanno portato la città al baratro, allo scioglimento e vogliono ancora fare danni, ma non prevarranno. Noi continueremo a stare al nostro posto per difendere la città”.

Monia Cannata (FdI): “Troppo nervosismo sul rendiconto. Ci chiediamo perché”

La consigliera comunale Monia Cannata, di Fratelli d’Italia, spiega i motivi del rinvio. “La scelta di rinviare di qualche giorno la seduta dedicata al rendiconto 2022 è frutto di una decisione ponderata e soprattutto dettata da senso di responsabilità. Ci sono degli elementi di criticità nel rendiconto che vogliamo approfondire. È un atto importante per la città ed è opportuno fare tutte le valutazioni necessarie. Le critiche di alcuni esponenti della coalizione Aiello sono ingiustificate, probabilmente dettate da aspettative particolari legate proprio all’approvazione di questo rendiconto. C’è troppo nervosismo. Aiello aveva persino minacciato di occupare il comune, cioè lo stesso municipio dove lui governa. Chi chiediamo perché!”