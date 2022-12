Rapinano e prendono a sprangate due persone: due tunisini arrestati a Comiso

Avevano prima rapinato un ignaro cittadino e poi hanno aggredito con spranghe e mazze un’altra persona. La polizia di Comiso ha arrestato due persone, A.A. 36enne ed T.Z. 30enne, entrambi tunisini.

L’episodio si è verifcato sabato 26 novembre, dopo una richiesta di soccorso di due persone rimaste ferite.

La volante intervenuta, constatava la presenza di due che raccontavano, l’una di essere stato preso a sprangate e poi rapinato del cellulare mentre rientrava presso la propria abitazione da due soggetti che successivamente si recavano verso casa dell’altra persona ferita danneggiando con spranghe di ferro la porta d’ingresso.



Le modalità violente di due episodi indirizzavano i poliziotti sulle tracce di un uomo che in estate era stato autore di una aggressione ai danni dello stesso proprietario della casa danneggiata (arrestato in quel frangente per resistenza a pubblico ufficiale) e per avere aizzato in pieno centro comisano il proprio cane contro un anziano signore, che nell’occorso aveva riportato gravi lesioni.



Tali elementi indiziari, corroborati da elementi oggettivi quali le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati consentivano agli Agenti di individuare ed identificare soggetti, ritenutosi responsabili dei reati commessi.

Il quadro inquisitorio ricostruito veniva pienamente condiviso dalla Procura della Repubblica di Ragusa. I due sono stati portati in carcere a Ragusa.