Rapina fallita al Despar di Ragusa: arresti domiciliari per un 22enne

Aveva tentato una rapina al Despar di Ragusa in viale dei Platani ma è stato arrestato. Gli agenti della Questura di Ragusa, in particolare il Commissariato di P.S. di Comiso e la Squadra Mobile, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 22enne di Vittoria, indagato – in concorso con un’altra persona – per tentata rapina e furto aggravato.

Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito del quadro indiziario ricostruito dagli investigatori.

Le indagini: ricostruito l’assalto del 22 ottobre 2024

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il giovane sarebbe uno dei presunti responsabili della tentata rapina avvenuta il 22 ottobre 2024 ai danni del supermercato Despar di viale dei Platani, a Ragusa. L’episodio era avvenuto intorno alle 14: dopo aver tentato il colpo, fallito, si era ipotizzato che due persone erano riuscite a fuggire in scooter. E in effetti nella stessa giornata, a Comiso, sarebbe stato rubato un ciclomotore Piaggio, poi utilizzato – secondo l’ipotesi investigativa – per raggiungere l’esercizio commerciale.

L’identificazione sarebbe stata resa possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di ricondurre il volto di uno dei soggetti coinvolti al 22enne ora indagato.

La misura cautelare disposta dal G.I.P.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice ha emesso un’ordinanza che dispone per il giovane gli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico a garanzia del rispetto delle prescrizioni.

