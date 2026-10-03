Ragusa, visite oculistiche gratis: ecco quando prenotare

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Uici apre le porte alla prevenzione: controlli gratuiti e una conferenza dedicata alla salute degli occhi

La salute degli occhi passa dalla prevenzione e a Ragusa arriva un’opportunità gratuita per non rimandare un controllo importante. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 8 ottobre, la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari, con visite oculistiche gratuite e una conferenza informativa.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Iapb Italia Ets con il supporto dell’Uici e l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, dalle 15 alle 17, contattando oppure recandosi direttamente presso l’ambulatorio oculistico della sezione Uici di Ragusa, in via Perlasca. «La prevenzione rappresenta il primo e più importante strumento per difendere la vista e garantire una migliore qualità della vita alle persone», sottolinea il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani, invitando i cittadini a cogliere l’opportunità.

L’appuntamento vuole infatti andare oltre la semplice visita: l’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di controllare periodicamente la propria vista e intervenire tempestivamente quando necessario. Una giornata, dunque, dedicata agli occhi ma soprattutto alla prevenzione, con un messaggio semplice: non aspettare che sia un problema a ricordarti quanto è importante vedere bene.

© Riproduzione riservata