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Ragusa, visite oculistiche gratis: ecco quando prenotare
03 Ott 2026 08:20
In occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Uici apre le porte alla prevenzione: controlli gratuiti e una conferenza dedicata alla salute degli occhi
La salute degli occhi passa dalla prevenzione e a Ragusa arriva un’opportunità gratuita per non rimandare un controllo importante. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 8 ottobre, la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie oculari, con visite oculistiche gratuite e una conferenza informativa.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Iapb Italia Ets con il supporto dell’Uici e l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, punta a richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, dalle 15 alle 17, contattando oppure recandosi direttamente presso l’ambulatorio oculistico della sezione Uici di Ragusa, in via Perlasca. «La prevenzione rappresenta il primo e più importante strumento per difendere la vista e garantire una migliore qualità della vita alle persone», sottolinea il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani, invitando i cittadini a cogliere l’opportunità.
L’appuntamento vuole infatti andare oltre la semplice visita: l’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di controllare periodicamente la propria vista e intervenire tempestivamente quando necessario. Una giornata, dunque, dedicata agli occhi ma soprattutto alla prevenzione, con un messaggio semplice: non aspettare che sia un problema a ricordarti quanto è importante vedere bene.
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