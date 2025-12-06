Ragusa tra le città italiane più economiche per gli affitti, ma Marsala domina la classifica

Secondo l’ultimo report di Idealista News aggiornato a ottobre 2025, Marsala si conferma la città con i canoni d’affitto più bassi in Italia, con quattro quartieri presenti tra i primi cinque posti della classifica nazionale. La città siciliana più occidentale offre prezzi medi tra i 5,47 euro e i 6,45 euro al metro quadrato, valori nettamente inferiori alla media nazionale di 14,6 euro al metro quadrato, in aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente. Milano, ad esempio, supera i 20 euro al metro quadrato, con alcuni quartieri vicini ai 30 euro al metro quadrato, evidenziando il divario tra le grandi città e i centri siciliani.

Tra le città presenti nella graduatoria, Ragusa occupa il terzo posto con un canone medio di 5,88 euro al metro quadrato. Il dato sottolinea come anche il territorio ibleo offra opportunità di affitto molto convenienti, pur non raggiungendo i valori straordinariamente bassi di Marsala. Gli esperti attribuiscono i prezzi contenuti sia a fattori strutturali sia a dinamiche di mercato: la maggiore disponibilità di immobili, in particolare nelle aree periferiche, una domanda stabile e non pressante, la minore influenza di investitori e del fenomeno degli short rent e valori storicamente più bassi rispetto ad altre città siciliane contribuiscono a rendere accessibile il mercato degli affitti.

Per chi cerca un’abitazione a prezzo contenuto, Ragusa si conferma quindi un’opzione interessante, offrendo un equilibrio tra qualità della vita e costi contenuti, con possibilità di scelta tra centro storico e periferie. Nonostante non raggiunga i record di Marsala, il capoluogo ibleo rappresenta un punto di riferimento nel panorama immobiliare siciliano per famiglie, studenti e giovani lavoratori in cerca di affitti convenienti.

