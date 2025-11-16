Ragusa, splendido successo in rimonta contro il Savoia. Le aquile tornano a sperare

Il Ragusa che non t’aspetti batte la capolista e torna protagonista del campionato di serie D.

La squadra allenata da Gaetano Lucenti, finora fanalino di coda, squadra costruita in estate tra molte difficoltà e incertezze, finora aveva quasi sempre perso. Contro il Savoia, il Ragusa ha conquistato il secondo successo di questo campionato e fa un piccolo, ma significativo passo avanti nella classifica. Ora è terzultimo con 10 punti, alle sue spalle ci sono il Paternò e il Messina, partito però con una penalizzazione fortissima.

Allo stadio “Aldo Campo” hanno segnato Campanile, D’Amore e Sinatra, mentre per il Savoia è andato a segno Munoz. Il primo gol dei campani era stato segnato su autogol.

La gara è stata intensa e piena di capovolgimenti di fronte. In vantaggio il Savoia, anche grazie all’autogol, il Ragusa mai domo continua a combattere, a raggiungere il pareggio e poi va a segno ancora con Sinatra: un gol che vale tre punti e soprattutto un segnale di speranza e di fiducia per l’undici allenato da Gaetano Lucenti. La squadra di Torre Annunziata era andata in doppio vantaggio, ma prima del duplice fischio il Ragusa era riuscito ad accorciare le distanze. Nella ripresa, con i campani in inferiorità numerica a causa di un’espulsione, il Ragusa è riuscito a fare risultato, segnando l’ultimo gol addirittura nei minuti di recupero. I miracoli possono accadere anche in una situazione e con una squadra e una società che vive un momento di difficoltà.

© Riproduzione riservata