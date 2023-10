Ragusa partecipa alla ventesima edizione della giornata nazionale del trekking urbano

La città di Ragusa partecipa da diversi anni alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, un evento organizzato il 31 ottobre di ogni anno con l’obiettivo di promuovere il turismo a basso impatto ambientale e rispettoso della qualità di vita dei residenti. Questo evento è stato creato e depositato dal Comune di Siena nel 2003 e ha visto l’adesione di molte città italiane nel corso degli anni.ù

L’EVENTO

La manifestazione promuove percorsi turistici inusuali rispetto ai tradizionali circuiti turistici ed è diventata sempre più popolare con il tempo. Nell’edizione del 2022, ha visto la partecipazione di oltre 70 comuni italiani e della città di Oporto, la prima città europea a unirsi alla rete.

Per l’edizione del 2023, il Comune di Ragusa ha dato la sua adesione e ha proposto una serie di iniziative e eventi collaterali sul tema “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”. Questo tema offre molteplici opportunità per creare percorsi turistici che esplorano la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (ambientale, economica e sociale) nel corso dei secoli. Per realizzare il tour a Ragusa, collaboreranno anche l’ANFFAS e l’associazione Collettivo Ocra.