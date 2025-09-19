Ragusa, lotta al randagismo: intervento di pulizia e messa in sicurezza nella zona artigianale “Pippo Tumino”

Un intervento mirato alla sicurezza dei cittadini e al benessere degli animali. Ieri mattina, nell’ambito del piano comunale per la lotta al randagismo, è stata eseguita un’operazione di pulizia e sfalcio nella zona artigianale “Pippo Tumino” di contrada Mugno. L’azione ha interessato la fitta vegetazione e i rovi che da tempo ostacolavano il lavoro di prelievo dei cani randagi, rendendo complicata la gestione del branco presente nell’area.

Secondo i dati forniti dall’assessore alla Tutela Animali, Andrea Distefano, al momento dell’avvio del progetto erano stati censiti circa 38 cani. Oggi il branco si è ridotto a una decina di esemplari, ma rimangono alcune femmine non sterilizzate che rappresentano una priorità per evitare nuove riproduzioni e criticità future.

«Questa azione di pulizia – ha spiegato l’assessore Distefano – ci consentirà di proseguire il percorso intrapreso. Il nostro obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la dignità degli animali. Agiamo secondo la normativa, con il prelievo, la sterilizzazione e, dove possibile, la reimmissione controllata dei cani in aree compatibili e sotto la supervisione di tutor».

L’amministrazione comunale lancia un appello alla cittadinanza: la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per rendere più efficace la lotta al randagismo e garantire un equilibrio tra decoro urbano, sicurezza e tutela degli animali.

