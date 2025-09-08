Ragusa, la 5A Ragioneria del “Fabio Besta” festeggia 50 anni dal diploma: emozioni e ricordi senza tempo

Una serata che profuma di nostalgia, amicizia e complicità. Domenica 6 settembre i compagni della classe 5A Ragioneria dell’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa si sono ritrovati in un noto locale cittadino per celebrare i cinquant’anni dal diploma.

Un evento dal forte valore simbolico che ha riunito 27 dei 29 ex studenti: due di loro, purtroppo, non ci sono più, ma sono stati ricordati con affetto e rimangono presenti nei cuori di tutti.

Una serata tra ricordi e sorrisi

La cena ha rappresentato l’occasione per fare un vero e proprio tuffo nel passato, riportando alla memoria aneddoti, episodi scolastici e il ricordo dei professori che hanno lasciato un segno indelebile nella vita di ciascuno. Nonostante gli anni trascorsi, lo spirito vivace, le risate e la complicità tra i compagni sono rimasti immutati, proprio come ai tempi della scuola.

Amicizia che resiste al tempo

Oltre ai brindisi e ai racconti, la serata è stata anche un momento di riflessione sul valore dell’amicizia: non è necessario vedersi ogni giorno per sentirsi uniti, ciò che conta è il legame costruito negli anni, capace di resistere al tempo e alla distanza.

Attestati e foto di gruppo

L’evento si è concluso con la classica foto di gruppo e con la consegna degli attestati di partecipazione, un ricordo tangibile di un incontro che ha saputo mescolare emozione, nostalgia e gioia.

Per i partecipanti, è stata la conferma che i veri legami nati tra i banchi di scuola non si spezzano mai, ma anzi si rafforzano col passare degli anni.

© Riproduzione riservata