Ragusa, il PD presenta il libro di Mila Spicola su Elly Schlein: venerdì al BAM

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Venerdì 27 novembre il Partito Democratico porta a Ragusa una discussione sul futuro della sinistra italiana. Alle 18, al BAM del Parco Giovanni Paolo II, la Federazione provinciale e il Circolo cittadino del PD presentano il libro di Mila Spicola «L’Italia secondo Elly Schlein. Un’altra idea di Paese».

Con l’autrice dialogheranno Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico, Giancarla La Cognata, presidente dell’Assemblea provinciale del partito, e Riccardo Schininà, segretario del Circolo PD di Ragusa. Ad aprire l’incontro sarà il segretario provinciale Angelo Curciullo.

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Di cosa parla il libro

Mila Spicola, fondatrice, dirigente e militante del Partito Democratico, propone una riflessione sull’identità e sulle prospettive del progressismo italiano, partendo dalla visione politica della segretaria nazionale. Non una biografia, avverte lo stesso volume: il centro del racconto è ciò che, attraverso Schlein, torna a essere pensabile a sinistra, cioè la vita concreta delle persone messa al cuore della politica.

Un confronto aperto alla città

Gli organizzatori presentano l’appuntamento come un’occasione di confronto aperta alla cittadinanza. I temi in agenda sono il ruolo della sinistra italiana, le sfide che attendono il Partito Democratico e la costruzione di un’alternativa politica e di governo che rimetta al centro il lavoro, i diritti, l’uguaglianza e la giustizia sociale. foto di repertorio

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