Notte Bianca della Politica a Ragusa: chiude Parsi, applausi per il ricordo di Augias

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Si è chiusa a Ragusa la settima edizione della Notte Bianca della Politica: tre giornate di incontri, libri e dibattiti all’auditorium della Camera di Commercio, con studiosi, docenti universitari, autori e giornalisti. A promuoverla l’associazione culturale Scuola di formazione politica Italia Prossima, con il comitato scientifico dei professori Antonio Barone, Giorgio Massari e Francesco Raniolo.

Il filo che ha tenuto insieme gli appuntamenti è stato il presente, guardato da angolazioni diverse: lo spazio, il clima, l’economia, la democrazia, i diritti.

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Dallo spazio alla democrazia americana

La prima giornata si è aperta con la lectio magistralis di Franco Valentini e Aldo Sandulli sulla nuova frontiera dello spazio. Valeria Tarditi ha affrontato la transizione energetica, Roberto Louvin il rapporto tra diritto e crisi climatica, Barbara Boschetti i nuovi modelli di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini.

Nella seconda giornata il confronto si è spostato su economia e democrazia: Leonardo Becchetti ha parlato di economia civile e reciprocità, Ottorino Cappelli e Alessandro Mulieri dei nuovi equilibri del potere e degli scenari della democrazia americana. Marianna Aprile, collegata da Roma, ha affrontato il tema dei diritti delle donne e ha aperto il suo intervento ricordando Corrado Augias: la sala ha risposto con un lungo applauso.

Libri, storia siciliana e il ritorno degli imperi

L’ultima giornata è partita da disuguaglianze e transizione ecologica con «Clima ingiusto» di Vittorio Cogliati Dezza, presentato da Angelo Rinollo. Carmelo Schininà ha raccontato una vicenda oscura della storia siciliana con «Un intreccio nero», poi Piero Ignazi ha ripercorso l’evoluzione dei partiti con «Al voto, al voto. I partiti dall’altare alla polvere».

La chiusura è toccata a Vittorio Emanuele Parsi, autore di «Contro gli imperi», in dialogo con Schininà: un incontro molto partecipato sul ritorno delle ambizioni imperiali, la crisi degli equilibri internazionali e il futuro delle democrazie e dell’Europa.

Per il comitato scientifico l’edizione si chiude con un duplice successo, di pubblico e di sostanza. «Il futuro è nelle nostre mani», concludono Barone, Massari e Raniolo, che vedono emergere da tutti i temi affrontati la natura ambivalente della politica: forza e diritto, dominio e riconoscimento, integrazione e conflitto.

La manifestazione è stata organizzata con l’Università di Catania, l’Università della Calabria e il Movimento Federalista Europeo, con il supporto del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, oltre a diversi partner privati.

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