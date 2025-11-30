Ragusa festeggia i 100 anni della signora Rosina: un compleanno che racconta la longevità della città

Ragusa celebra un altro traguardo straordinario: la signora Rosina ha compiuto 100 anni. Un secolo di vita che diventa patrimonio collettivo, occasione di festa per la comunità e ulteriore conferma di un fenomeno ormai evidente nel capoluogo ibleo: l’eccezionale longevità dei suoi abitanti.

A porgere gli auguri è stato anche il sindaco, che sui social ha dedicato parole affettuose alla nuova centenaria ragusana:

“Cento anni anche per la signora Rosina! Auguri!

Dev’esserci qualcosa – nell’aria, nel cibo, nel modo di vivere e nei valori – che spieghi come mai la nostra città accudisca così tanti centenari, alcuni addirittura tra i più longevi d’Italia. Qualcosa che c’era durante la loro giovinezza, che evidentemente dura ancora oggi e che sta a noi preservare, tramandare.”

Una città che fa bene alla vita

Negli ultimi anni Ragusa ha visto crescere il numero dei suoi ultracentenari, con storie personali che raccontano un legame profondo con la terra, con la cucina mediterranea, con uno stile di vita semplice e attivo, fatto di relazioni solide e di valori familiari tramandati di generazione in generazione.

La signora Rosina è una delle protagoniste di questa longevità ragusana: un secolo attraversato tra sacrifici, lavoro, tradizioni e resilienza, qualità che spesso accomunano gli anziani del territorio.

Un patrimonio umano da custodire

Il traguardo della nuova centenaria non è solo una festa privata, ma un patrimonio collettivo. Ragusa si conferma una città in cui la qualità della vita, l’ambiente, il cibo genuino e la forza della comunità continuano a essere elementi determinanti per l’invecchiamento attivo e sano.

La storia di Rosina è anche un invito a riflettere sul valore dei nostri anziani, sulla necessità di preservare ciò che ha permesso a generazioni come la sua di vivere a lungo: ritmi più umani, relazioni autentiche, una cucina fatta di semplicità e prodotti veri, un tessuto sociale che sostiene e un territorio che accompagna.

Una festa per tutta la comunità

Il Comune ha celebrato il compleanno con un messaggio ufficiale, ma le testimonianze di affetto arrivano anche da vicini, amici e concittadini che riconoscono in Rosina un punto di riferimento, una memoria vivente della città.

