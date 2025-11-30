Ragusa e Messina non si fanno male: lo scontro salvezza finisce a reti inviolate

Un pareggio casalingo a reti inviolate. Il Ragusa di Gaetano Lucenti fa un altro passo avanti verso la salvezza. La squadra ha pareggiato in casa con il risultato di 0 – 0 contro il Messina, squadra ultima in classifica.

Ma la classifica non dice il valore attuale della squadra giallorossa, che ha iniziato il campionato con una penalizzazione pesantissima, addirittura di 14 punti, che la lascia purtroppo in coda alla classifica con 7 punti. Se fosse partita alla pari con le altre squadre, oggi il Messina avrebbe 21 punti, una tranquilla posizione di metà classifica, addirittura a ridosso delle prime.

Allo stadio “Aldo Campo” questo pomeriggio c’erano due squadre che hanno iniziato il campionato con una difficile situazione societaria, con traversie che hanno fortemente condizionato il cammino delle due squadre, costrette a fare gli straordinari per cercare di conquistare la salvezza.

Ma Messina e Ragusa hanno dimostrato – entrambe – di avere le carte in regola per disputare in maniera positiva questo campionato e di ottenere quel risultato che le due tifoserie meritano. Il campionato e ancora lungo e il risultato può arrivare. Il Ragusa incamera quindi un punto importante che serve a muovere la classifica e a dare fiducia alla squadra che continua la striscia positiva. Gli azzurri hanno giocato bene soprattutto all’inizio del secondo tempo. Hanno fallito d’un soffio una ghoiotta occasione con Callegari e hanno colto una traversa ncon Campanile. Hanno tenuto costantemente sotto pressione la squadra avversaria, affidata alla guida tecnica di Pippetto Romano, un allenatore che nella sua carriera ha allenato anche a Ragusa, e che ha guidato poi anche Comiso, Vittoria e Modica. ma Il Messina ha giocato meglio nel finale, pressando a sua volta la metacampo azzurra. a pochi minuti dal termine il messinese Savarino ha sfiorato il palo.

Nel prossimo turno il Ragusa giocherà in trasferta contro la Sancataldese, formazione che la precede in classifica di pochi punti, una delle avversarie dirette per la salvezza. Il Ragusa ha 12 punti, la Sancataldese ne ha 15. Anche se il campionato è ancora lungo, si può già parlare di scontro diretto per la salvezza. Da qui in avanti tutti i punti e tutte le partite saranno molto pesanti.

