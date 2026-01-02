Ragusa corre verso il 2026: la Maratona pronta a inaugurare la nuova stagione

L’orologio corre veloce e la 21ª edizione della Mangia’s Maratona di Ragusa è ormai alle porte. L’appuntamento del 18 gennaio segnerà l’apertura ufficiale della nuova stagione sulle distanze classiche dei 42,195 chilometri, confermandosi come il primo grande evento maratona dell’anno in Sicilia. Una prova che, anno dopo anno, continua a crescere per numeri, prestigio e richiamo internazionale.

Sono già tantissimi gli atleti provenienti dal continente che hanno programmato la trasferta in terra sicula, attratti da un evento che unisce sport, organizzazione e bellezza del territorio. La maratona ragusana guarda con entusiasmo al 2026, con un’edizione che si preannuncia ancora più partecipata, come dimostrano le iscrizioni già arrivate dall’estero: Francia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti saranno rappresentate ai nastri di partenza.

Inserita nel calendario nazionale Fidal e anche nel calendario nazionale Uisp, la Mangia’s Maratona di Ragusa riceve un ulteriore riconoscimento della propria qualità organizzativa. Un evento che gode del forte sostegno della città, a partire dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo Sport Simone Di Grandi, e che nel tempo è diventato anche un importante vessillo turistico. Numerosi partecipanti, infatti, scelgono la gara come occasione per scoprire le bellezze architettoniche di Ragusa, in particolare la magnificenza barocca di Ragusa Ibla, patrimonio unico del territorio.

Come da tradizione, il programma non prevede soltanto la maratona. Confermata la Straragusa, la mezza maratona sui 21,097 km, anch’essa inserita nel calendario nazionale Fidal. Accanto alle gare competitive, spazio anche alla partecipazione e all’inclusione con la Walking di 21 km, realizzata in collaborazione con la Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, che vedrà la partecipazione del gruppo Cuori in Movimento del centro di Riabilitazione Cardiaca della Clinica del Mediterraneo, coordinato dal dottor Greco e dal dottor Manfré. Non mancherà la Family Run di 4 km, con partenza da piazza San Giovanni, pensata per famiglie e appassionati di tutte le età.

L’appuntamento per maratona, mezza maratona e walking da 21 km è fissato in via Feliciano Rossitto. La partenza della maratona è prevista alle 8:00, mentre la mezza scatterà alle 9:45. Le iscrizioni sono aperte al costo di 35 euro per la maratona e 20 euro per la mezza, con scadenza fissata all’11 gennaio per evitare l’aumento delle tariffe. Sul fronte organizzativo sarà presente l’agenzia di servizi di Carmelo Gulino, mentre l’assistenza sanitaria sarà garantita da CIVES Infermieri per l’Emergenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Asd No al Doping, consultare il sito www.maratonadiragusa.com o contattare il numero 331 5785084 (Guglielmo Causarano). Ragusa è pronta a correre, ancora una volta, sotto il segno dello sport, dell’accoglienza e della bellezza.

