Ragusa celebra l’Anno Giubilare di San Francesco: indulgenza plenaria per i fedeli della diocesi

In occasione dell’ottavo centenario del pio transito di San Francesco d’Assisi, che ricorrerà il 3 ottobre 2026, la Diocesi di Ragusa ha ufficializzato i luoghi giubilari dove i fedeli potranno partecipare a preghiere, pellegrinaggi e celebrare l’Indulgenza plenaria. Il decreto, emanato dal Vescovo mons. Giuseppe La Placa, recepisce le disposizioni della Penitenzieria Apostolica, che lo scorso 10 gennaio 2026 ha esteso l’Indulgenza plenaria a tutti i membri delle Famiglie Francescane e a tutti i fedeli che si uniranno spiritualmente o tramite pellegrinaggio ai luoghi francescani.

L’Indulgenza plenaria potrà essere applicata anche in suffragio dei defunti, con la partecipazione attiva alle pratiche giubilari e alla preghiera personale. Mons. La Placa ha indicato i luoghi del pellegrinaggio giubilare nella diocesi di Ragusa: Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia – Ragusa, Chiesa parrocchiale San Francesco d’Assisi – Ragusa, Chiesa parrocchiale Angelo Custode – Ragusa, Santuario diocesano dell’Immacolata – Comiso, Chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena – Vittoria, Chiesa di Santa Maria di Gesù – Chiaramonte Gulfi.

Sacramenti e celebrazioni per l’Anno Giubilare

Il Vescovo invita tutti i sacerdoti, regolari e secolari, a rendersi disponibili per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, in modo che i fedeli possano accedere più facilmente alla grazia dell’Indulgenza. L’iniziativa rappresenta un’occasione di profonda spiritualità e riflessione, favorendo la crescita della presenza francescana nella diocesi e nella vita dei singoli fedeli.

«Confido che questo anno giubilare – afferma mons. La Placa – possa rafforzare la spiritualità di San Francesco e la sua radicata presenza nella nostra amata diocesi, portando frutti di bene sia alla Chiesa che ai fedeli».

