Ragusa accende i motori dell’enduro: talk con campioni internazionali

Ragusa si prepara a vivere una serata di grande sport e memoria motociclistica. Sabato 31 gennaio, nell’ambito del terzo raduno nazionale degli “Antenati Artigliati” di Enduro, l’Auditorium San Vincenzo Ferreri ospiterà un incontro di approfondimento dedicato al mondo dell’off road a due ruote, con la partecipazione di protagonisti storici e contemporanei della disciplina a livello internazionale.

L’evento è organizzato da un gruppo di appassionati ragusani insieme al Moto Club Scicli e rientra nel programma del primo semestre di eventi sportivi promossi dal Comune di Ragusa. Media partner della serata è la testata online nazionale SoloEnduro.it, punto di riferimento per il settore.

L’iniziativa vedrà la presenza di campioni mondiali, europei e nazionali del presente e del passato, insieme a testimoni storici dell’enduro, pronti a raccontare al pubblico l’evoluzione di una disciplina che ha segnato intere generazioni di piloti e appassionati. Un’occasione di valorizzazione culturale e sportiva, pensata per custodire la memoria storica dell’enduro e al tempo stesso promuovere la cultura del motociclismo.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 18. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, il talk entrerà nel vivo con la conduzione di Max Segale, speaker ufficiale di SoloEnduro.it, che guiderà i racconti e le testimonianze dei campioni mondiali, europei e nazionali presenti alla serata.

Il legame tra Ragusa e l’enduro affonda le radici nel tempo. Negli anni, numerosi piloti iblei si sono distinti non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’organizzazione di eventi di rilievo. Più recentemente, la città e il territorio circostante sono diventati un punto di riferimento per gli allenamenti dei team mondiali, grazie alla qualità dei terreni e all’ospitalità garantita dagli “antenati” e dagli appassionati locali.

Anche nelle prossime settimane Ragusa tornerà ad accogliere i protagonisti dell’enduro internazionale. Sono già presenti sul territorio il Team Triumph Zanardo, guidato da Franco Mayr, mentre è atteso a breve il ritorno, come negli anni precedenti, del Team Honda RedMoto e del Team CH Sherco del patron Fabrizio Azzalin. In attesa di conferma anche la presenza del Team TM Boano, già ospite della provincia nel 2025.

