“Formaggi in Festa” accende Ragusa: laboratori, sapori e tradizione nel cuore della città

Ragusa si prepara a diventare per tre giorni la capitale siciliana del gusto. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, piazza San Giovanni ospita “Formaggi in Festa”, la manifestazione dedicata all’arte casearia che celebra le eccellenze del territorio tra tradizione, innovazione e cultura gastronomica.

L’evento, promosso da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, si inserisce nel percorso “Ragusa Città del Formaggio 2026”, con l’obiettivo di valorizzare l’identità agroalimentare iblea e il suo patrimonio caseario.

Laboratori, degustazioni e filature dal vivo nel cuore della città

Il centro storico si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Piazza San Giovanni diventa il fulcro della manifestazione con attività gratuite che spaziano dalle degustazioni guidate alle dimostrazioni di filatura, fino alle caseificazioni dal vivo.

Non mancheranno le proposte di cheese cooking, le mostre tematiche e gli spazi espositivi dedicati ai produttori locali, insieme a momenti di intrattenimento musicale pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Il convegno: Ragusa e il futuro del settore caseario

Tra gli appuntamenti più attesi figura il convegno “Ragusa, Città del Formaggio: Terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia”, in programma sabato 9 maggio alle ore 17 nella Chiesa della Badia.

Un momento di confronto tra esperti, produttori, docenti universitari, ricercatori e istituzioni per discutere presente e futuro del comparto caseario, sempre più centrale nell’economia e nell’identità del territorio.

Una rete di istituzioni e imprese per valorizzare il territorio

La manifestazione nasce da una collaborazione tra enti pubblici, associazioni e mondo produttivo. Accanto a Slow Food e al Comune di Ragusa, partecipano la Camera di Commercio, il Libero Consorzio Comunale e numerose aziende e consorzi di tutela.

Un sistema di rete che punta a rafforzare la filiera del latte e dei formaggi locali, riconosciuti come eccellenze del Made in Sicily.

Giovani protagonisti tra formazione e tradizione

Grande attenzione è riservata alle nuove generazioni. Gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica saranno coinvolti nelle attività della manifestazione, affiancando gli operatori e partecipando ai laboratori.

Domenica mattina spazio anche ai giochi tradizionali in piazza, per riscoprire il valore della socialità e delle antiche usanze popolari.

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