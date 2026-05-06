A Modica la musica diventa solidarietà: al Teatro Garibaldi il concerto Lions “La Nuova Dolce Vita”

Unire arte, cultura e impegno sociale in un’unica serata. È questo lo spirito che animerà il Teatro Garibaldi di Modica, pronto a ospitare venerdì 8 maggio alle ore 21.15 il concerto “La Nuova Dolce Vita”, evento inserito nel XXX Congresso del Distretto Lions Sicilia, dedicato al tema “Sicilia: terra di dialogo, fraternità e solidarietà”.

Mario Stefano Pietrodarchi protagonista sul palco di Modica

Sul palco del Teatro Garibaldi salirà il maestro Mario Stefano Pietrodarchi, artista di fama internazionale, accompagnato dal Quintetto Mediterraneo. Un ensemble che promette un viaggio musicale raffinato e coinvolgente, capace di attraversare generi e sensibilità diverse.

La serata offrirà al pubblico un’esperienza artistica di alto livello, in cui la musica diventa linguaggio universale di incontro e condivisione.

Lions e solidarietà: la musica che diventa servizio

Per i Lions Clubs International, l’evento non rappresenta soltanto un appuntamento culturale, ma un’occasione concreta di servizio. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Scuola Cani Guida Lions, struttura impegnata nella formazione di cani guida destinati a persone non vedenti.

Ogni biglietto acquistato contribuirà direttamente a sostenere l’autonomia e la libertà di movimento di chi vive una condizione di disabilità visiva, trasformando la partecipazione al concerto in un gesto di solidarietà reale.

Il momento simbolico: la consegna di un cane guida

Tra i momenti più significativi della serata è prevista la consegna simbolica di un cane guida a una persona non vedente. Un gesto che racchiude il senso profondo dell’impegno Lions: restituire indipendenza, dignità e possibilità di movimento a chi affronta quotidianamente la sfida della cecità.

Modica e i valori del Distretto Lions Sicilia

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del Congresso del Distretto Lions Sicilia, che pone al centro il tema del dialogo e della fraternità. In questo scenario, Modica diventa teatro simbolico di un incontro tra cultura e solidarietà, rafforzando il legame tra territorio e impegno sociale.

© Riproduzione riservata