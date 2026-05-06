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Il Jazz a Modica al “Convivio”

06 Mag 2026 10:15

Appuntamento alle 20,30. Ad esibirsi in concerto il Quartetto guidato dal contrabbassista siciliano Giuseppe Guarrella, figura di rilievo nel panorama dell’avant-garde jazz italiano con oltre trent’anni di attività e numerose collaborazioni discografiche e concertistiche. La formazione si completa con gli altri musicisti, Gianpiero Fronte sax, Salvo Scucces vibrafono, Emanuele Primavera batteria. Il gruppo presenterà il secondo lavoro discografico “New Call”.

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