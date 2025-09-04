Ragusa 4° provincia d’Italia in cui si paga di più con carta, anche il cappuccino e il cornetto

Pagare il caffè e il cornetto con la carta o con lo smartphone è ormai una realtà consolidata anche a Ragusa, che entra nella Top 10 delle province italiane con la maggiore crescita dei pagamenti digitali nei bar e nelle caffetterie.

Secondo i dati dell’Osservatorio Bar e Caffè Cashless di SumUp, nei primi otto mesi del 2025 Ragusa ha registrato un incremento del +89,2% delle transazioni cashless rispetto al 2024, piazzandosi al quarto posto assoluto in Italia.

Colazione digitale: la nuova abitudine dei ragusani

Tradizionalmente la colazione al bar è sempre stata il regno del contante, complice lo scontrino medio basso e la rapidità richiesta nelle ore di punta. Ma oggi la tendenza è cambiata.

Tra le 6 e le 10 del mattino, proprio nell’orario tipico della colazione, si è registrata la crescita più significativa: +44% di pagamenti digitali a livello nazionale. A Ragusa questa abitudine è sempre più diffusa, segno che i cittadini hanno ormai adottato in modo naturale le soluzioni cashless anche per importi minimi, come un espresso o un cappuccino.

Un trend nazionale che premia il Sud

Il dato ragusano si inserisce in una tendenza più ampia che vede le province del Sud Italia protagoniste della rivoluzione cashless. In cima alla classifica figurano Campobasso (+167,9%), Catanzaro (+113,3%) e Palermo (+90,2%). Subito dopo c’è Ragusa, con un incremento che testimonia una forte digitalizzazione dei consumi quotidiani.

“Il fatto che anche lo scontrino medio digitale sia sceso a 11,1 euro – spiegano da SumUp – dimostra che ormai gli italiani scelgono di pagare con carta e smartphone anche i piccoli importi, come il caffè al bar”.

Bar e caffetterie più moderni e veloci

A favorire il boom dei pagamenti elettronici è anche la diffusione tra gli esercenti di soluzioni di pagamento innovative, in grado di velocizzare le transazioni anche nelle ore di punta. Questo permette a bar e caffetterie di Ragusa non solo di offrire un servizio moderno ai clienti, ma anche di migliorare la gestione dei flussi di cassa e l’efficienza.

