Ragusa: 26enne albanese denunciato per evasione dagli arresti domiciliari

RAGUSA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino albanese di 26 anni, residente a Ragusa, ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio condotto dagli Agenti della Squadra Volante, nell’ambito di un piano di intensificazione delle attività di prevenzione dei reati predisposto dalla Questura di Ragusa.

Nel corso del pomeriggio, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione del giovane, situata nel centro storico della città, per effettuare una verifica sul rispetto delle prescrizioni legate agli arresti domiciliari a cui era sottoposto per reati precedentemente commessi. Durante il controllo, gli agenti hanno constatato che l’uomo non si trovava in casa negli orari imposti dalla legge, violando così le disposizioni del regime detentivo domiciliare.

Il 26enne è stato quindi denunciato per evasione. L’operazione conferma l’efficacia dei servizi di controllo del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato

