Ragusa, 170 mila euro per la parrocchia dell’Annunziata: recinzione e verde nuovi

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Una recinzione esterna nuova e la cura del verde: per la parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa arrivano 170 mila euro dalla manovra di variazione di bilancio da 1,3 miliardi approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea regionale siciliana. L’intervento, viene spiegato, nasce dalle richieste dei parrocchiani e del parroco, e punta a dare più decoro, sicurezza e fruibilità a spazi che per il quartiere sono un punto di riferimento.

È solo una delle voci che toccano la provincia. I finanziamenti riguardano Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ispica, Pozzallo e il Libero Consorzio comunale: manutenzione e riqualificazione delle strade, efficientamento energetico e lavori su impianti sportivi, scuole, illuminazione pubblica e strutture comunali. A Modica, per esempio, ci sono 275 mila euro per il PalaRizza.

A livello regionale la manovra mette 200 milioni sulla Super Zes per le imprese e misure per agricoltura, marinerie, sanità, famiglie, lavoro, casa, rifiuti ed emergenza idrica. A chi nell’opposizione parla di «mance» risponde Mario Chiavola, componente del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, che rivendica opere e servizi e rivolge un plauso al deputato regionale Giorgio Assenza per il lavoro svolto a favore del territorio ibleo.

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