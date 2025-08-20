Ragusa, 1,3 milioni dalle royalties per riqualificare l’edificio scolastico “Gianni Rodari” dell’istituto “Schininà”

Un investimento concreto per il futuro dei più giovani: a Ragusa arrivano 1,3 milioni di euro provenienti dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi. Le risorse, sbloccate dalla Regione Siciliana, saranno destinate al progetto di efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Gianni Rodari”, appartenente all’Istituto “S.M. Schininà”.

L’annuncio arriva dopo la pubblicazione dei decreti di concessione firmati dal dirigente generale del dipartimento Energia, Calogero Giuseppe Burgio. Si tratta di fondi che i Comuni attendevano da anni e che finalmente potranno essere impiegati per opere pubbliche strategiche.

Un progetto che guarda al futuro

L’intervento di efficientamento energetico sulla “Rodari” rappresenta non solo un investimento sul risparmio e sulla sostenibilità, ma anche un atto di attenzione verso gli studenti e le famiglie. L’obiettivo è migliorare la qualità degli ambienti scolastici, ridurre i costi di gestione e restituire spazi più moderni e confortevoli.

Una quota delle royalties per i cittadini

Le risorse destinate a Ragusa fanno parte di un pacchetto complessivo da 10,5 milioni di euro distribuiti tra sette Comuni siciliani – tra cui Gela, Mazara del Vallo e diversi centri dell’Ennese. Come stabilito dalla legge regionale 8/2018, i fondi derivanti dalle royalties sugli idrocarburi vengono ripartiti per due terzi ai territori interessati dalle concessioni.

