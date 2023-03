Questione migranti, Ammatuna incontra il ministro Piantedosi

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha incontrato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “E’ stato un incontro utile – afferma – per affrontare alcune criticita’ riguardanti le problematiche dell’accoglienza dei migranti“.

Il sindaco ha riferito al ministro e al Capo Dipartimento delle Liberta’ Civili e l’Immigrazione, Valerio Valenti,”che si sono impegnati nell’assicurare accoglienza ai migranti”, a garantire “maggiore sicurezza e legalita’ oltre che naturalmente grande umanita’”.

IL PREFETTO VALENTI ANNUNCIA UNA SUA VISITA A POZZALLO

Un incontro “importante”, perche’ “la sinergia istituzionale e’ fondamentale per affrontare nel migliore dei modi un fenomeno difficile e complesso come quello dell’immigrazione. Il prefetto Valenti ha comunicato al primo cittadino che, entro questo mese, verra’ in visita istituzionale a Pozzallo.