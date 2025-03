Punta Secca, colpo di scena in diretta: Antonella Elia si tuffa come Montalbano! FOTO GALLERY

Uno show che nessuno si aspettava! Antonella Elia, inviata della trasmissione “Citofonare Rai2”, ha regalato ai telespettatori una scena degna della fiction più amata d’Italia. In diretta da Punta Secca, davanti alla mitica Casa di Montalbano, la Elia ha inscenato un siparietto divertente: con la scusa di essersi sporcata con la crema di un cannolo, si è allontanata dal set e… si è tuffata direttamente in mare, proprio come faceva il celebre commissario interpretato da Luca Zingaretti!

Uno show tra Punta Secca e Scicli

La puntata di domenica 23 marzo di “Citofonare Rai2”, condotta da Simona Ventura e Paola Perego, ha portato i telespettatori alla scoperta dei luoghi iconici della serie tv “Il Commissario Montalbano”. Antonella Elia è stata inviata speciale tra Punta Secca e Scicli, toccando alcuni dei luoghi simbolo della fiction.

📍 Prima tappa: la celebre terrazza della Casa di Montalbano, da dove la Elia si è collegata in diretta insieme all’attore Angelo Russo, meglio noto come Agatino Catarella, il poliziotto pasticcione e simpaticissimo della serie. Ad accoglierli, la scrittrice Costanza DiQuattro, che è anche proprietaria della casa.

📍 Tappa golosa: impossibile resistere ai sapori siciliani! La Elia si è concessa una pausa tra cannoli e arancini, che hanno fatto venire l’acquolina in bocca anche alle conduttrici in studio.

📍 Momento epico: ed è qui che arriva il colpo di scena! Dopo aver assaggiato un cannolo e aver finto di sporcarsi, Antonella Elia ha sorpreso tutti tuffandosi in costume nel mare proprio sotto la Casa di Montalbano, ricreando così una delle scene più iconiche della fiction. Un momento esilarante che ha fatto scatenare anche Paola Perego e Simona Ventura, rimaste incredule in studio.

Anche Scicli protagonista della puntata

Dopo l’esperienza a Punta Secca, la troupe ha narrato anche Scicli, per visitare il celebre “commissariato di Vigata”, ovvero il Palazzo del Comune di Scicli, che nella fiction ospita l’ufficio di Montalbano.

A completare il tour, una tappa al ristorante “Enzo a Mare”, il locale in cui Montalbano, tra un’indagine e l’altra, si concede piatti di pesce fresco vista mare.

Un’altra vetrina nazionale per il turismo siciliano

Dopo la puntata di “Ulisse” con Alberto Angela e l’arrivo di una troupe di Canale 5 per un’altra trasmissione, questa volta è stato Rai2 a celebrare la bellezza del barocco siciliano e delle sue coste.

