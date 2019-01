Presentato al Comune di Ragusa l'evento "La Memoria e l'Orgoglio" dedicato al terremoto del 1693 - Ragusa Oggi

Presentato al Comune di Ragusa l’evento “La Memoria e l’Orgoglio” dedicato al terremoto del 1693

Condividi su:

Conferenza stampa questo lunedì mattina nella Sala Giunta del Comune di Ragusa per presentare l’evento dell’undici gennaio per il 326° anniversario del terremoto e omaggio alla rinascita. Presenti il sindaco avv. Peppe Cassì, il vice sindaco dott.ssa Giovanna Licitra, il parroco del Duomo di San Giorgio Don Pietro Floridia il vicario foranei della Diocesi di Ragusa nonchè parroco della Cattedrale di San Giovanni Don Giuseppe Burrafato, il dott.Massimo Petralia dell’Ordine regionale dei geologi, il dott. Stefano Vaccaro coordinatore culturale del programma è stato descritto ai giornalisti presenti dettagliatamente il programma della tre giorni per l’anniversario del terremoto che ha devastato nel gennaio del 1693 gran parte della Sicilia sud-orientale causando morti e distruzione.

Saranno eventi hanno detto i partecipanti alla conferenza stampa di carattere storico. civile, religioso e scientifico per ricordare il tragico evento ma anche per mettere in atto tutte quelle misure atte ad impedire danni in caso di terremoto di cui il rischio nella nostra area è molto forte. E’ stato anche descritto il programma delle manifestazioni religiose che si svolgeranno sia a Ragusa superiore che ad Ibla e che coinvolgeranno anche la popolazione civile presente agli eventi. Ragusa Oggi renderà noto nei tre giorni delle manifestazioni il programma dettagliato di tutti gli eventi cui parteciperà giorno per giorno. Franco Portelli

[image: image.png]