Premio Idria 2025: riconoscimento ai nostri eroi iblei. I Vigili del Fuoco di Ragusa premiati. FOTO GALLERY

La XVII edizione del Premio Idria ha ancora una volta acceso i riflettori su ciò che spesso rimane nell’ombra: il coraggio quotidiano, silenzioso e tenace dei Vigili del Fuoco italiani. Sabato 29 novembre 2025, nella chiesa di Santa Barbara a Paternò, alla presenza delle più alte autorità civili, militari e religiose, sono stati premiati i Comandi di Catania, Agrigento e Ragusa, protagonisti nel corso dell’anno di interventi complessi e ad alto rischio.

Vigili del Fuoco di Ragusa: un riconoscimento che appartiene a tutti

Per i Vigili del Fuoco di Ragusa, il Premio Idria 2025 è molto più di una targa o di un applauso: è un tributo a una comunità di uomini e donne che, ogni giorno, risponde all’emergenza con professionalità e sacrificio. La squadra ragusana premiata rappresenta simbolicamente l’intero Corpo provinciale, chiamato continuamente a intervenire in situazioni estreme, spesso imprevedibili, sempre delicate.

L’episodio che ha portato Ragusa a essere tra i destinatari del riconoscimento riguarda un intervento ad Acate, quando i Vigili del Fuoco sono stati costretti a operare in un contesto ad altissima tensione. Un uomo con gravi problemi psichiatrici aveva tentato di provocare un’esplosione aprendo le valvole del gas all’interno della propria abitazione. La squadra, con sangue freddo e straordinaria preparazione tecnica, è riuscita a mettere in sicurezza l’intero immobile, evitando una tragedia che avrebbe potuto coinvolgere non solo l’uomo, ma molte altre persone.

“Interventi come questo ricordano quanto sia fondamentale mantenere lucidità e spirito di squadra, anche quando ogni secondo può essere decisivo. Il premio è un onore, ma la nostra missione rimane una sola: proteggere le persone”, è stato detto durante la cerimonia.

Tre storie, un unico valore: il coraggio

Il Premio Idria, organizzato dalla Pro Loco di Paternò, nasce per celebrare persone e realtà che si distinguono per altruismo, solidarietà e impegno civico. Quest’anno l’onore è stato condiviso da tre squadre che, pur operando in scenari diversi, hanno testimoniato lo stesso valore fondamentale: il coraggio al servizio della comunità.

Agrigento – Lampedusa: intervento complesso su una scogliera impervia per salvare una persona in condizioni di forte pericolo.

intervento complesso su una scogliera impervia per salvare una persona in condizioni di forte pericolo. Ragusa – Acate: gestione di una fuga di gas provocata volontariamente, che rischiava di trasformarsi in un’esplosione devastante.

gestione di una fuga di gas provocata volontariamente, che rischiava di trasformarsi in un’esplosione devastante. Catania – San Giovanni Galermo: la squadra è stata investita dalla deflagrazione avvenuta durante un intervento per una fuga di gas, riportando traumi e ustioni. Qui, il sacrificio ha assunto il volto concreto del rischio personale.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, dott. ing. Felice Iracà, ha consegnato i premi a nome dell’intero Corpo, ricordando come questi riconoscimenti non siano mai individuali, ma appartengano a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno indossano la divisa.

Un premio che onora un’intera famiglia

Nel corso della cerimonia, sono stati premiati anche rappresentanti di altri corpi dello Stato e volontari che si sono distinti per gesti di solidarietà e dedizione. Altri riconoscimenti sono stati consegnati alla memoria di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere, ricordando la dimensione più dura e più nobile di questo servizio.

La celebrazione si è conclusa con la deposizione di una corona sulla stele dedicata al Milite Ignoto, simbolo del sacrificio di tutti coloro che hanno servito la comunità senza chiedere nulla in cambio.

Un orgoglio per Ragusa

Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, il Premio Idria 2025 è una conferma del valore del lavoro svolto ogni giorno. Non un punto d’arrivo, ma un motivo in più per continuare a formarsi, migliorare, rischiare, quando necessario, pur di salvare una vita.

Un riconoscimento che i Vigili del Fuoco ragusani dedicano idealmente ai cittadini, perché – come ripetono spesso – “ogni intervento, ogni salvataggio, ogni emergenza affrontata appartiene alla nostra comunità”.

Gli eroi silenziosi non cercano visibilità, ma quando arrivano gesti di gratitudine come questo, ricordano a tutti che dietro ogni sirena c’è una storia di coraggio. E che, a Ragusa come in tutta Italia, i Vigili del Fuoco restano un punto fermo: pronti, presenti, indispensabili.

