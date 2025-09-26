Pozzallo, il porto sarà ampliato e messo in sicurezza: investimento da 27 milioni di euro

Pozzallo si prepara per un grande progetto. Questa mattina, nei locali della Stazione Marittima, è stato presentato l’accordo di programma che prevede l’ampliamento, la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del porto, snodo strategico per i traffici commerciali della Sicilia sud-orientale.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e il comandante della Capitaneria di Porto Luigi Vincenti, insieme a rappresentanti istituzionali e forze dell’ordine.

Il progetto di ampliamento

Il presidente Di Sarcina ha illustrato i dettagli dell’intervento: realizzazione del braccio di sottoflutto, fondamentale per la protezione dell’infrastruttura; messa in sicurezza dell’area portuale; manutenzione straordinaria per prevenire criticità e favorire l’operatività.

«Si tratta di un progetto che guarda al futuro – ha dichiarato Di Sarcina – e che consentirà al porto di Pozzallo di rafforzare la propria capacità di accogliere traffici commerciali. Gli investimenti previsti ammontano già a circa 27 milioni di euro».

Le parole del sindaco Ammatuna

Soddisfatto il primo cittadino, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

«Grazie a questo accordo di programma, il progetto portato avanti dal Comune di Pozzallo passa ufficialmente all’Autorità di Sistema Portuale, che seguirà l’iter presso i ministeri competenti per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e per la realizzazione delle opere. È un passo fondamentale per dotare la città di nuovi spazi portuali e di una protezione efficace contro i continui insabbiamenti che ne limitano l’efficienza».

Porto di Pozzallo, snodo per lo sviluppo della Sicilia

L’ampliamento del porto non rappresenta solo un’opera infrastrutturale, ma una vera occasione di rilancio economico e commerciale per Pozzallo e per l’intera area iblea. L’intervento garantirà infatti maggiore sicurezza, nuovi spazi operativi e prospettive di crescita per il traffico marittimo, consolidando il ruolo del porto come hub strategico nel Mediterraneo.

© Riproduzione riservata