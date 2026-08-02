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Pozzallo capitale del salto ostacoli: all’Equistile Summer Festival gare, eleganza e grandi emozioni
02 Ago 2026 17:35
Pozzallo diventa per tre giorni il cuore del salto ostacoli italiano. È iniziato oggi, all’Equistile Equestrian Center, il Concorso Ippico Nazionale A6 Stelle – Equistile Summer Festival “Sunset Edition – 1° Memorial Roberto Cappuccio”, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario equestre nazionale.
Una manifestazione che non è soltanto sport, ma anche spettacolo, eleganza e promozione del territorio: il centro ippico si è presentato in una veste raffinata e curata, con un’atmosfera capace di unire la competizione agonistica al fascino del mondo dei cavalli.
In programma tre giornate di gare di alto livello, con la partecipazione di cavalieri e amazzoni provenienti da diverse regioni italiane, prove anche in notturna e un montepremi complessivo di 50 mila euro.
L’evento conferma il ruolo crescente di Pozzallo nel panorama del salto ostacoli: una città che si candida sempre più a diventare punto di riferimento per grandi appuntamenti sportivi nazionali e internazionali. Non a caso, proprio l’Equistile è stata indicata come sede di importanti eventi futuri, con lo sguardo già rivolto ai campionati europei di salto ad ostacoli.
A rendere possibile questa crescita sono strutture e organizzazione: l’Equistile Equestrian Center dispone di moderni campi gara in sabbia silicea, aree per il riscaldamento, maneggio coperto e servizi dedicati al benessere di cavalli e cavalieri, elementi che permettono di ospitare competizioni di livello sempre più elevato.
Un ringraziamento particolare va a Giancarlo e Stella Guastalla, promotori della manifestazione insieme a Mario Scribano e al presidente regionale della FISE Flavio Sinagra, per l’impegno e la passione con cui stanno facendo crescere un appuntamento ormai riconosciuto nel panorama equestre italiano.
Pozzallo, con il suo mare e la sua vocazione all’accoglienza, oggi aggiunge anche una nuova identità: quella di città del grande sport equestre.
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