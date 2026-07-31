Scoglitti capitale del beach soccer italiano: arrivano le Finali Nazionali 2026

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La sabbia di Scoglitti si prepara ad accogliere il grande spettacolo del beach soccer italiano. Dal 4 al 9 agosto 2026 la Beach Arena della località marinara diventerà il palcoscenico delle Finali Nazionali di Beach Soccer 2026, un appuntamento di assoluto prestigio che porterà in provincia di Ragusa le migliori formazioni della disciplina provenienti da ogni angolo d’Italia.

Sei giorni di gare, emozioni e spettacolo con un unico grande obiettivo: conquistare gli scudetti nazionali nelle categorie Serie A, Femminile e Under 20, oltre al decisivo Play Off Promozione che assegnerà un posto nella Poule Scudetto della prossima stagione.

Scoglitti sotto i riflettori nazionali con il grande evento sulla sabbia

L’appuntamento rappresenta una vetrina straordinaria per Scoglitti, Vittoria e per tutto il territorio ibleo. La manifestazione è organizzata da I Soci con il sostegno della Regione Siciliana, della Camera di Commercio del Sud Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Vittoria.

Un evento che unisce sport, turismo e promozione territoriale, confermando la crescente vocazione di Scoglitti come luogo capace di ospitare grandi manifestazioni e attirare appassionati da tutta Italia.

La presentazione ufficiale delle Finali Nazionali si terrà martedì 4 agosto alle ore 11 nella Sala degli Specchi del Comune di Vittoria, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei rappresentanti del mondo sportivo.

Fabio Nicosia: “Un orgoglio portare qui il meglio del beach soccer italiano”

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Il presidente de I Soci, Fabio Nicosia, sottolinea il valore di una manifestazione destinata a lasciare il segno.

«Portare a Scoglitti le Finali Nazionali di Beach Soccer rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Per sei giorni la nostra spiaggia sarà il punto di riferimento del movimento nazionale, con le migliori squadre italiane che arriveranno da ogni parte del Paese per contendersi gli scudetti delle diverse categorie».

Un appuntamento che, secondo Nicosia, va oltre il semplice risultato sportivo.

«Questo evento non è soltanto una grande manifestazione agonistica, ma anche una straordinaria opportunità di promozione per Scoglitti, Vittoria e per tutto il territorio ibleo. Lo sport valorizza i luoghi, coinvolge le comunità e crea occasioni di aggregazione offrendo una vetrina nazionale al nostro territorio».

La corsa alla Serie A passa dai Play Off Promozione

La competizione entrerà subito nel vivo con i Play Off Promozione della Serie A Beach Soccer, in programma dal 4 al 6 agosto.

A contendersi l’accesso alla Poule Scudetto 2027 saranno Icierre Lamezia Beach Soccer, Roma Beach Soccer, Brancaleone e Vastese Beach Soccer 2014.

Le quattro squadre si affronteranno in un girone con gare di sola andata per conquistare l’ultimo pass disponibile verso la massima competizione della prossima stagione.

Giovani talenti protagonisti nella Final Four Under 20

Spazio anche alle nuove generazioni del beach soccer italiano. Il 5 e il 6 agosto la Beach Arena ospiterà la Final Four del Campionato Italiano Under 20, una competizione che rappresenta una delle principali vetrine per scoprire i futuri protagonisti della disciplina.

In campo ci saranno Icierre Lamezia Beach Soccer, Lenergy Pisa Beach Soccer 2014, Ecoris Viareggio Beach Soccer e Roma Beach Soccer.

Una sfida che promette spettacolo e che conferma il grande lavoro svolto nella crescita del movimento giovanile.

La Serie A assegna lo Scudetto 2026

Il momento più atteso arriverà con le Finali Scudetto della Serie A Beach Soccer. Le otto migliori squadre della stagione si contenderanno il titolo italiano in una fase finale che promette equilibrio e spettacolo.

A caccia del tricolore scenderanno in campo Ecoris Viareggio Beach Soccer, Napoli Beach Soccer, Cagliari Beach Soccer, We Beach Catania, Sambenedettese Beach Soccer, Città di Milano Beach Soccer, Lenergy Pisa Beach Soccer 2014 e Terracina BSC.

I quarti di finale sono previsti venerdì 7 agosto, mentre sabato 8 agosto sarà il turno delle semifinali. La grande finale è fissata per domenica 9 agosto alle ore 18.30, quando verrà assegnato lo Scudetto di Campione d’Italia 2026.

Anche il calcio femminile sulla sabbia protagonista a Scoglitti

La manifestazione vedrà protagonista anche il beach soccer femminile, con la fase finale in programma l’8 e il 9 agosto.

A contendersi il titolo nazionale saranno Cagliari Beach Soccer, Città di Milano Beach Soccer, Lady Terracina Beach Soccer e VJS Velletri, quattro realtà che hanno raggiunto la fase decisiva della stagione.

La presenza del torneo femminile conferma la crescita costante della disciplina e il ruolo sempre più importante delle competizioni dedicate alle atlete.

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