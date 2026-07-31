Scicli riabbraccia il campetto della Briglia: Santa Maria La Nova torna ad avere il suo spazio

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Un luogo simbolo del quartiere torna a nuova vita. È tutto pronto a Scicli per l’inaugurazione del campetto della “Briglia”, lo storico spazio sportivo del quartiere Santa Maria La Nova che dopo un importante intervento di riqualificazione sarà restituito ai cittadini.

Il calcio d’inizio della nuova stagione del campetto è fissato per sabato 1 agosto alle ore 19:30, quando il sindaco Mario Marino taglierà simbolicamente il nastro inaugurale alla presenza dei residenti e di quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Un intervento nato dalla partecipazione dei cittadini

La rinascita del campetto della Briglia è il risultato di un percorso costruito attraverso gli strumenti della Democrazia Partecipata, grazie ai fondi destinati dal Comune di Scicli e alla proposta presentata dal Comitato Santa Maria La Nova.

Un nuovo spazio per giovani e famiglie

Il campetto della Briglia non rappresenta soltanto un impianto sportivo, ma un luogo legato alla memoria collettiva di intere generazioni di sciclitani.

Per anni è stato un punto di ritrovo per bambini, ragazzi e appassionati di calcio, un luogo dove condividere momenti di gioco e aggregazione.

La ristrutturazione permette ora di restituire alla comunità uno spazio più accogliente e funzionale, destinato a tornare protagonista nella vita quotidiana del quartiere.

Santa Maria La Nova celebra il ritorno del suo campetto

L’appuntamento di sabato sarà quindi una festa per tutto il quartiere e per la città di Scicli.

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