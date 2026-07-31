Birrocco 2026 torna a Marina di Ragusa: quattro giorni di birra artigianale, musica e gusto sul mare

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La birra artigianale torna protagonista dell’estate ragusana con l’undicesima edizione di Birrocco, il festival che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi siciliani.

Dal 13 al 16 agosto 2026 il Porto Turistico di Marina di Ragusa si trasformerà in un grande villaggio dedicato alla cultura brassicola, alla musica, allo street food e alla convivialità, in una delle location più suggestive della costa iblea.

Dopo il successo del decennale celebrato nel 2025, Birrocco si prepara a una nuova edizione speciale, con l’obiettivo di confermare il legame tra territorio, tradizione e innovazione che ha caratterizzato il festival fin dalla sua nascita.

Undici anni di Birrocco, il festival che unisce birra e barocco

Ideato da Davide Savasta, creative director di Ideology Creative Studio, Birrocco è nato con una missione precisa: raccontare la birra artigianale attraverso un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi.

Il nome stesso del festival racchiude il concept dell’evento: l’incontro tra la birra e il barocco siciliano, due elementi simbolo di creatività, cultura e identità del territorio.

Anche per l’edizione 2026 l’immagine ufficiale dell’evento sarà legata al patrimonio artistico ragusano. Il logo tridimensionale trasformato nel boccale da collezione prende ispirazione da uno dei mascheroni scolpiti di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, creando un ponte tra arte e degustazione.

Otto birrifici protagonisti da Sicilia e Italia

Il cuore del festival sarà rappresentato dall’area dedicata ai birrifici artigianali, con una selezione di otto realtà provenienti dalla Sicilia e da diverse regioni italiane.

Tra i protagonisti ci saranno i birrifici ragusani Onei, conosciuto per la particolare ricerca che unisce il miele alla produzione brassicola, e Kuturi, espressione delle radici e della cultura iblea.

Accanto alle produzioni locali arriveranno birrifici da tutta Italia: Brewfist da Codogno, Lariano, War da Cassina de’ Pecchi, Epica dai Nebrodi, Porta Bruciata dalla Franciacorta e Antikorpo da Trieste.

Un viaggio tra profumi, sapori e stili differenti, pensato per far conoscere al pubblico il mondo della birra artigianale nelle sue diverse interpretazioni.

Street food siciliano e sapori del territorio

Birrocco non sarà soltanto birra. Anche nel 2026 grande spazio sarà dedicato allo street food, con un percorso gastronomico capace di valorizzare le eccellenze siciliane.

I visitatori potranno accompagnare le degustazioni con piatti che raccontano la tradizione dell’isola: dalla pasta al cous cous, dalla paranza alla griglia fino ai dolci tipici.

Un’offerta pensata per trasformare ogni serata in un’esperienza completa tra gusto, scoperta e condivisione.

Torna il Beer Passport: il boccale ufficiale come premio finale

Tra le iniziative più amate dal pubblico torna anche il Beer Passport, uno dei simboli più riconoscibili di Birrocco.

I partecipanti potranno raccogliere un timbro per ogni birrificio degustato e, completando il percorso tra gli stand presenti, riceveranno il boccale ufficiale Birrocco 2026.

Un modo originale per invitare il pubblico a conoscere tutte le proposte presenti e trasformare la degustazione in un percorso di esplorazione.

Musica e spettacoli per quattro serate sul porto turistico

A rendere ancora più coinvolgente l’edizione 2026 sarà il programma di intrattenimento con concerti dal vivo, dj set ed eventi dedicati a un pubblico ampio.

Per quattro giorni il Porto Turistico di Marina di Ragusa diventerà il punto di riferimento dell’estate ragusana, con un appuntamento capace di unire giovani, famiglie, turisti e appassionati.

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