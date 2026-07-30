Ragusa si prepara ai concerti di Delia e Tony Pitony: scattano controlli e piano parcheggi

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Grande attesa a Ragusa per le due serate musicali che vedranno protagonisti Delia, in concerto questa sera, e Tony Pitony, atteso domani in Piazza Libertà. Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e limitare i disagi alla circolazione, saranno attivati specifici controlli sulla viabilità con particolare attenzione alla sosta irregolare.

L’obiettivo dell’Amministrazione è evitare il fenomeno della sosta selvaggia nelle aree limitrofe al centro storico e assicurare una gestione ordinata dell’afflusso di spettatori previsto per i due appuntamenti.

Parcheggi disponibili a pochi minuti da Piazza Libertà

Gli organizzatori e il Comune invitano il pubblico a raggiungere l’area dei concerti utilizzando i parcheggi multipiano cittadini, facilmente raggiungibili e situati a poche centinaia di metri da Piazza Libertà.

Le principali aree di sosta consigliate sono i parcheggi di Piazza Matteotti, della Stazione e del Tribunale.

Per chi arriverà da fuori città sono inoltre disponibili l’area di parcheggio retrostante la Questura e quella situata nei pressi della pista di atletica di contrada Petrulli, soluzioni pensate per alleggerire il traffico nel centro urbano.

Ordinanza antibivacco: stop ad alcolici e contenitori in vetro

In occasione delle manifestazioni resta inoltre pienamente in vigore l’ordinanza antibivacco che interessa l’area del concerto e le vie del centro cittadino.

Il provvedimento vieta il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

È inoltre vietato detenere o consumare bevande alcoliche nelle aree interessate dagli eventi. Il divieto non si applica esclusivamente ai pubblici esercizi autorizzati, dove la vendita e il consumo potranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti.

Sicurezza e vivibilità al centro degli eventi estivi

Le misure predisposte puntano a garantire il regolare svolgimento dei concerti e a tutelare la sicurezza del pubblico, favorendo al tempo stesso il rispetto del decoro urbano.

L’invito rivolto agli spettatori è quello di utilizzare i parcheggi indicati, rispettare la segnaletica e attenersi alle disposizioni previste dall’ordinanza, contribuendo così alla buona riuscita delle due serate che richiameranno in città migliaia di persone.

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